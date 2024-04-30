15 клубов за 17 лет. Джон Босток мог оказаться в «Барселоне», но сейчас не нужен «Ноттс Каунти»

Экс-звезда молодежной сборной Англии Джон Босток стал свободным агентом − клуб английского четвертого дивизиона «Ноттс Каунти» не продлил с ним контракт. Для 32-летнего англичанина следующая команда станет шестнадцатой в карьере.

В понедельник «Ноттс Каунти» опубликовал список из игроков, с которыми не будут продлеваться контракты. «Джим О'Брайен, Ричард Бриндли, Джон Босток, Эден Болдуин и Тоби Адебайо покинут «Мидоу Лейн» по истечении срока действия контрактов, а Коннелл Роулинсон выставлен на трансфер», − говорится в заявлении клуба.

Джон Босток рано привлек к себе внимание, когда он играл в молодежке «Кристал Пэлас», причем постоянно в командах более старшего возраста. Именно тогда он привлек внимание топ-клуба Ла Лиги − «Барселоны». Каталонцы сделали ему предложение, от которого не отказываются − переезд в Испанию и десятилетний контракт.

«Когда мне было 14 лет, «Барселона» предложила мне 10-летний контракт, − рассказывал Джон Босток в интервью BBC. − В то время моим любимым игроком был Роналдиньо, поэтому они прислали мне его плакат с автографом. Он до сих пор хранится у меня дома в Лондоне. На нем написано: «Джону от Роналдиньо».

«Назовите любой клуб − каждый проявлял ко мне интерес. «Барселона», «Мадрид», «Интер», «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» − кто только не хотел видеть меня»

Почему парень остался? В то время его карьерой управляли родители, а они хотели, чтобы он остался в Лондоне. Босток никуда не ушел, а в конце октября 2007 года дебютировал за «Пэлас» − в возрасте 15 лет и 287 дней. Для сравнения Тео Уолкотт впервые появился на поле за «Саутгемптон» в 16 лет и 143 дней, а Лео Месси в «Барселоне» − в 17 лет и 52 дня.

В 2008 году за Джоном пришел «Тоттенхэмом» и объявил о трансфере. «Кристал Пэлас» опроверг информацию, что они согласились на условия «шпор». Клубы дошли до трибунала, по которому «Тоттенхэм» должен был заплатить 700 тысяч фунтов сразу и прописать бонусы в 1,25 млн в зависимости от количества матчей, а еще положить сверх 200 тысяч, если он дебютирует за сборную. «Пэлас» также смог прописать пункт о 15% прибыли от последующей продажи.

Парень думал, что раз к нему был такой большой интерес, то его берут под главную команду. В «Тоттенхэме» же на тот момент играли Модрич и Бэйл, а молодого хавбека отправили в молодежку «шпор», что, скорее всего, его серьезно надломило.

В АПЛ хавбек так и не заиграл, но часто оказывался в арендах: «Брентфорд», «Халл», «Шеффилд Уэнсдей», «Суиндон» и даже «Торонто». В 2013 году его контракт с «Тоттенхэмом» истек, а за клуб на поле он так и не вышел.

Позже в его карьере были «Антверпен», «Левен», «Ланс», «Бурсаспор» и «Тулуза». Французы отправляли его в аренду на сезон-2019/20 в «Ноттингем Форест».

В январе 2021 года он вернулся в Англию и подписал контракт с «Донкастером», но клуб вылетел из Д3. Так Босток оказался в «Ноттс Каунти» и помог ему выйти из пятого в четвертый дивизион. За два сезона в команде он сыграл в 66 матчах, в которых забил всего четыре мяча.

Команда поблагодарила Джона Бостока за вклад, но новый контракт ему предлагать не собирается. Теперь он стал свободным агентом и волен искать очередной клуб. роль в завоевании чемпионского титула, которого он и его товарищи по команде так заслуживали».