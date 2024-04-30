Леандро Троссар удивил голливудскую актрису Энн Хэтэуэй в прямом эфире🎥

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй недавно призналась, что является фанаткой «Арсенала» и во время одного из интервью, посвященного промо ее нового фильма «Идея о тебе», бурно отреагировала на гол Леандро Троссарда в ворота «Вулверхэмптона».

Позже, когда Энн пришла на программу Today на канале NBC вместе с коллегой по фильму Николасом Голициным – тоже фанатом «Арсенала», то была ошеломлена, получив сообщение от Троссарда.

29-летний бельгиец оставил для актрисы видео-сообщение: «Привет, Энн, мне очень понравилось твое празднование моего гола на днях. Продолжай поддерживать нас и, надеюсь, скоро увидимся на «Эмирейтс».

Заметно взволнованная Хэтэуэй в ответ поднесла руки к лицу и спросила: «Ты шутишь?»

Затем добавила: «Меня всю трясет!».