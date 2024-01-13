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Opta обновила свой прогноз на титул Премьер-лиги. У «Сити» есть лишь один конкурент

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Защитит ли Пеп титул?

К 21-му туру турнирную таблицу АПЛ гордо возглавляет «Ливерпуль». До январского перерыва уже ни один клуб не сможет сместить команду Клоппа с первого места.

На данный момент «красные» опережают идущую на втором месте «Астон Виллу» на три очка и на пять очков действующего чемпиона «Манчестер Сити», у которого еще есть матч в запасе.

Несмотря на успех мерсисайдцев, аналитический портал Opta ставит их на второе место среди претендентов на титул, оценив их шансы на победу в Премьер-лиге в 36,3%.

Между тем «горожане» с вероятностью в 57,6% вновь станут чемпионами, хоть они и не были стабильны в первой половине сезона.

По прогнозу Opta, в конце сезона 23/24 топ-4 Премьер-лиги будет выглядеть так:

1. «Манчестер Сити»

2. «Ливерпуль»

3. «Арсенал»

4. «Астон Вилла»

А какой итог ожидаете вы?

4 комментария
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Ливерпуль не играют в ЛЧ а Сити играют, вот драйвер победы красных в АПЛ..
+5
0
+5
Ответ Артур Мкртычян
Ливерпуль имеет кредо неудачников. это главный драйвер сити.
загуглите значение слова кредо, прежде чем его употреблять) умник невоспитанный
+4
-2
+2
К середине февраля будет понятно, есть ли у сити конкуренты.. если Ливерпуль дойдет до того времени с максимум очков , то будет крутой финал … слишком уж дофига трудностей свалилось на красных на январь …
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