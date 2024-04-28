🤩 Пьер-Эмиль Хейбьерг забил потрясающий гол в дерби северного Лондона, но есть нюанс 🤣
Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг открыл счет в матче против «Арсенала», но есть один очень важный нюанс.
Нет, на несчастье датчанина, гол не отменили. Просто Хейбьерг забил в свои ворота.
Шикарный удар головой и не менее впечатляющий прыжок «рыбкой» сразили ворота Гульельмо Викарио, явно не ожидавшего, что опасность будет исходить от парня в белой футболке.
Датчанин замкнул подачу Букайо Сака.
Взять такой мяч было просто невозможно.
Зато Пьер-Эмиль переиграл в воздухе Такехиро Томиясу. Чем он недоволен?
Я тогда пошутил, что наверно Эндж до конца не в курсе в какую команду он попал и за оставшиеся 8 матчей Тоттенхэм легко может проиграть 5
Ну пока идут по плану и им еще везет что тот же кривой хромой МЮ сам себе напривозил пенальти с Ливерпулем, Челси и Бернли, а у местных комментаторов разорвался бы шаблон, потому что такой крутой Постекоглу шел бы ниже физрука Тен Хага
Ну и кстати я вполне себе верю что Тоттенхэм из оставшихся матчей 5 матчей проиграет 3 - это Тоттенхэм