🤩 Пьер-Эмиль Хейбьерг забил потрясающий гол в дерби северного Лондона, но есть нюанс 🤣

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг открыл счет в матче против «Арсенала», но есть один очень важный нюанс.

Нет, на несчастье датчанина, гол не отменили. Просто Хейбьерг забил в свои ворота.

Шикарный удар головой и не менее впечатляющий прыжок «рыбкой» сразили ворота Гульельмо Викарио, явно не ожидавшего, что опасность будет исходить от парня в белой футболке.

Датчанин замкнул подачу Букайо Сака.

Взять такой мяч было просто невозможно.

Зато Пьер-Эмиль переиграл в воздухе Такехиро Томиясу. Чем он недоволен?