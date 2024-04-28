🍏🔫 Евро-2024 объявило войну фруктам! Немцы запретили их, чтобы спровоцировать спрос на колбасы

Немецкие власти запретили проносить на матчи Евро-2024 фрукты!

Если вы хотели полакомиться яблоком, бананом, апельсином или другим рассадником фруктозы, то вам лучше обойти стороной немецкие стадионы во время Евро.

Если же употребление фрукта предписано медицинскими показаниями, то обязательно предупредите немецкие власти.

По данным The Sun, причина запрета в коммерции. Немцы хотят увеличить продажи колбас в Германии во время турнира.