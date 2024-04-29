АПЛ продвигает новые финансовые правила. Три английских клуба проголосовало против

Лига сделает это, несмотря на протесты.

АПЛ изучает методы ограничения расходов клуба, так как в последние годы трансферные траты и зарплатные ведомости растут в геометрической прогрессии.

На собрании обсуждался вопрос о принятии модели УЕФА, которая позволит клубам тратить на зарплату 70% от собственных доходов. Клубы поддержали это предложение.

Другой план, представленный Лигой, − «привязка», которая ограничивает расходы кратной величиной доходов от ТВ-трансляций последнего клуба АПЛ.

Журналист BBC Sport Дэн Роан объяснил это так: если последняя команда АПЛ заработает 100 млн фунтов на ТВ-правах, то клубы смогут потратить на зарплаты и трансферные выплаты в этом сезоне только 500 млн. По другим данным, кратность будет не 5, а 4,5.

По его словам, «Манчестер Юнайтед» выступил против таких планов, а «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» выступили «за», так как опасаются, что клубы, принадлежащие компаниям с Ближнего Востока, такие как «Манчестер Сити», смогут доминировать.

После встречи в понедельник в Лондоне клубы АПЛ высказали мнение. По словам Мартина Зиглера из The Times, команды дали принципиальное согласие на лимит расходов, известный как «привязка» к телевизионным доходам последнего клуба. Окончательное решение должны принять летом.

Он также сообщил, что Сити», «Юнайтед» и «Астон Вилла» проголосовали против, а «Челси» воздержался. «Теперь это предложение будет вынесено на общем собрании акционеров», − добавил Зиглер.

Профессиональная ассоциация футболистов (PFA) также выступила с заявлением по этому поводу.

«Мы подождем, чтобы узнать подробности предложений, но мы будем выступать против любых мер, которые установят «жесткий» лимит на зарплаты игроков, − говорится в заявлении. − Существует установленный процесс, который гарантирует, что подобные предложения, которые непосредственно повлияют на наших членов, должны быть должным образом согласованы».