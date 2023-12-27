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В Манчестере обокрали дом Джека Грилиша: вынесли ценностей на миллион фунтов

Джек Грилиш Джек Грилиш
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Инцидент произошел во время матча между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» (3:1).

В момент ограбления дома были члены семьи Грилиша, их было около десяти. Среди них – невеста футболиста Саша Этвуд, его родители, бабушка, две сестры и брат. Ограбление застало их за просмотром матча между «Ман Сити» и «Эвертоном».

Услышав шум на верхнем этаже, они в панике бросились искать укрытие в незнакомом для них особняке, куда Грилиш заехал лишь незадолго до Рождества, и нажали на тревожную кнопку.

На место происшествия прибыло подразделение экстренной помощи, а также полицейский вертолет.

Чеширская полиция заявила The Sun: «Около 21:50 в среду, 27 декабря, поступил вызов в связи с ограблением. Заявитель сказал, что из дома украли некоторое количество предметов. Были задействованы офицеры при поддержке полицейских собак и Национальной полицейской авиационной службы. В окрестностях прошли обыски, но следов подозреваемых не обнаружено. На данный момент арестов не было, расследование продолжается».

Отмечается, что по периметру участка Грилиша установлен забор. На нем висят предупреждения о том, что объект охраняется охранной компанией, а охранники размещены в передвижном пункте неподалеку.

Image: Jackson-Stops Hale
Image: Jackson Stops Hale
Image: Jackson-Stops Hale

На участке, где расположен дом футболиста есть вертолетная площадка, озеро для рыбалки и катания на лодках, винный погреб, теннисный корт, площадка для гольфа, а также полноразмерные поля для футбола и крикета.

Грилиш отыграл 90 минут в матче с «Эвертоном». О происшествии ему сообщили сразу после игры.

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