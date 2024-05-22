Клопп мог поехать экспертом на Евро-2024. Но услышим Постекоглу и двух игроков АПЛ

Анже Постекоглу, похоже, готовится к новой роли этим летом.

Как сообщает Daily Mail, ТВ-каналы BBC и ITV боролись за его услуги для освещения Евро в роли эксперта. Судя по всему, победителем в этом конкурсе стал ITV.

ITV изначально намеревался пригласить Юргена Клоппа, но немец решил взять перерыв и насладиться турниром в родной Германии в качестве болельщика.

Постекоглу с его ярко выраженной индивидуальностью и растущей популярностью после приезда в Англию рассматривается как привлекательная альтернатива.

За микрофоном Евро так же будут освещать Эшли Янг из «Эвертона» на talkSPORT и Конор Коуди на BBC Radio.