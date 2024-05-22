«Арсенал» до последнего надеялся на чемпионство - на стадионе даже была подготовлена чемпионская арка

Даже была составлена программа празднования!

Команда Микеля Артеты завершила сезон АПЛ на втором месте, отстав от «Манчестер Сити» на 2 очка. В заключительном туре «Арсенал» обыграл «Эвертон» (2:1) - на 40-й минуте счет открыл хавбек гостей Идрисса Гуйе. На 43-й отличился защитник хозяев Такехиро Томиясу, а на 89-й победный мяч забил полузащитник лондонцев Кай Хавертц.

В сезоне-2022/23 «Арсенал» также был вторым. В последний раз «канониры» становились победителями высшей лиги в сезоне-2003/04. С тех пор они еще четырежды финишировали вторыми.

На «Эмирэйтс» до конца верили в возможно чемпионство, под трибунам даже ждала чемпионская арка.

В сети также появилась программа несостоявшегося чемпионского парада.