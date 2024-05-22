Момент, который не забудется никогда - Кубок АПЛ принесли в дом к семье болельщиков «Сити» 💙💙💙

Счастье этих детей - бесценно.

«Манчестер Сити» – чемпион Англии сезона-2023/24, в заключительном туре в минувший уикенд «горожане» победили «Вест Хэм» (3:1) и опередили «Арсенал» на 2 очка.

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в четвертый раз подряд – это рекорд турнира. Команда Пепа Гвардиолы также завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23. Это десятый чемпионский титул в истории «Манчестер Сити».

После вручения команде Кубка АПЛ трофей отправился в дом к одной из семей Манчестера - дети, в том числе девочка с ограниченным возможностями, были в полнейшем восторге.