Широкий жест от Пепа: предложил разделить награду лучшему тренеру АПЛ с 4 коллегами

Пеп Гвардиола привел «Манчестер Сити» к четвертой подряд победе в Премьер-лиге, получив очередную награду лучшему тренеру сезона.

Но испанец признает серьезную конкуренцию – предложил разделить награду с четырьмя коллегами:

«Я хочу разделить ее [награду], да или да! Особенно с Микелем – за ту невероятную работу, которую он проделал до последней игры, доведя нас до предела.

Конечно, с Юргеном – за незабываемые сражения на протяжении многих-многих лет.

И Унаи Эмери, который снова сделал что-то невероятное, выведя «Астон Виллу» в Лигу чемпионов. И Андони Ираола, который в «Борнмуте» в свой первый сезон в Премьер-лиге сделал то, что сделал, вернувшись после тяжелого начала сезона.

Для меня большая честь быть рядом с ними и выиграть этот трофей. В будущем мы будем защищать эту награду как можно лучше».