У Англии – суператакующие полузащитники. Линекер предложил Саутгейту, как их лучше разместить

Гари Линекер посоветовал Гарету Саутгейту использовать Фила Фодена в роли 10-го номера сборной Англии на Евро-2024, несмотря на великолепную игру Джуда Беллингема на этой позиции за мадридский «Реал».

Линекер сказал: «Фил Фоден должен быть в старте, это мировой класс. Он должен выйти на поле, но вопрос в том, где именно, потому что мы избалованы 10-ми в нашем составе. При этом он может сыграть на любом фланге. Мне будет интересно посмотреть, как и где он будет выступать за сборную Англии.

Я бы хотел увидеть его в роли 10-го номера с Джудом Беллингемом ниже в полузащите. Пойдет ли на это Гарет Саутгейт, нам придется подождать и посмотреть. Я давно являюсь поклонником Фодена. В этом сезоне он был великолепен.

Он может играть на любой позиции и сейчас реализует тот потенциал, который мы все в нем видели. Мне нравится, как он принимает мяч на полуобороте, как завершает игру, его скорость работы, его энергия. Его первое касание просто великолепно. За ним приятно наблюдать».

Фоден провел выдающийся сезон в составе «Манчестер Сити», сделав 38 результативных действий во всех турнирах и получив награду игрока года в Премьер-лиге.