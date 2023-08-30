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Ужасное видео: капитану «Ньюкасла» угрожали пистолетом. Его брату разбили голову, а друг потерял сознание

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Капитан «Ньюкасла» Джамаал Ласселс вместе с младшим братом и другом подверглись жестокому нападению. По информации Daily Mail, 19 августа защитник вернулся в домой после игры с «Ман Сити» (0:1) и отправился в ночной клуб Chinawhite.

На выходе из клуба компанию Ласселса ждали неприятности: незнакомец ударил локтем в горло 19-летнего брата футболиста и началась потасовка с участием 6-8 человек. В ответ на нападение Ласселс толкнул грубияна, но чуть не получил бутылкой по голове.

В ходе драки Ласселс повалил одного мужчину, но его брату и другу повезло меньше: первому разбили голову, а второй после удара по лицу потерял сознание на несколько минут. В ходе конфликта нападавшие угрожали застрелить Ласселса. Они успели убежать до прибытия полиции, которая теперь расследует дело.

3 комментария

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Бродяга-симпатяга
В Англии бум преступлений связанных с поножовщиной. Так что еще повезло
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Sergey
Для Англии это нормально
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