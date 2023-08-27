А Эрлинг был и не против.

В воскресенье «Манчестер Сити» приехал в гости к «Шеффилду», и поначалу встреча пошла не по плану «горожан». Команда Гвардиолы упорно создавала моменты, давила на соперника, но мяч никак не залетал в сетку. На 37-й минуте произошло нечто невероятное — Холанд не реализовал пенальти, попав в штангу.

Однако во втором тайме Эрлинг исправил свою оплошность и забил с ассиста Грилиша. Поначалу норвежец не проявил особых эмоций, но тут на его спину запрыгнул... фанат, прорвавшийся на поле.

Болельщик расцеловал любимого форварда, который просто не смог сдержать улыбки. Парню повезло провести несколько секунд с радостной командой и даже получить объятие от Холанда, пока его не увели с поля.

Наверное, это был лучший момент в жизни этого парня!