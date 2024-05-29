😱 Главный голкипер Англии может остаться без клуба. Судьба Пикфорда находится в руках потенциальных инвесторов «Эвертона»

Лето еще не началось, а у «Эвертона» на горизонте уже серьезные проблемы.

Клубу предстоит сделать трудный выбор. «Ирискам» предстоит летняя распродажа, которая может лишить клуб Джордана Пикфорда.

Голкипер сборной Англии - один из пятерых футболистов, которые входят в число игроков «зоны риска».

Инвесторы 777 Partners, планирующие купить ливерпульский клуб, могут не успеть с документами до конца месяца. Если же сделка сорвётся, то «Эвертону» придётся искать другие способы избежать банкротства.

Напомним, что долг клуба превышает £538 млн.

Добавим, что Пикфорд провёл в «Эвертоне» уже семь сезонов.