🕵️♂️😱 Таинственная жена Артеты приковала внимание фанатов. Вы знали, что супруга наставника «Арсенала» - «Мисс Испании-99»? Сейчас она актриса и духовный наставник 😬
Микель Артета признан лучшим тренером сезона АПЛ по версии Globe Soccer Awards. Но центром внимания во время вручения награды стала жена наставника «Арсенала».
Мероприятие прошло на Сардинии, а его гостями стали многие известные игроки и тренеры, среди которых Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Хаби Алонсо.
Лорена с улыбкой встретила триумф мужа, чем привлекла внимание многих фанатов в соцсетях.
43-летняя жена Артеты не часто обсуждается в контексте карьеры мужа.
Многие уже и забыли, что Лорена в 17 лет выиграла конкурс «Мисс Испания», после чего не смогла претендовать на мировую корону из-за юного возраста.
Сейчас Лорена называет себя актрисой, телеведущей и тренером духовной жизни. У нее даже есть собственная коучинговая компании под названием Live Love Better.
Девушка участвовала в популярных испанских шоу Luna Negra и Lucia Quintana, после чего даже прорвалась в Голливуд, снявшись в «Полиция Майами» и «Хороший доктор».
А вот фото из вашего любимого 2008-го.
Пара вместе с 2002-го года.