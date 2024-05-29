🕵️‍♂️😱 Таинственная жена Артеты приковала внимание фанатов. Вы знали, что супруга наставника «Арсенала» - «Мисс Испании-99»? Сейчас она актриса и духовный наставник 😬

Микель Артета признан лучшим тренером сезона АПЛ по версии Globe Soccer Awards. Но центром внимания во время вручения награды стала жена наставника «Арсенала».

Мероприятие прошло на Сардинии, а его гостями стали многие известные игроки и тренеры, среди которых Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Хаби Алонсо.

Лорена с улыбкой встретила триумф мужа, чем привлекла внимание многих фанатов в соцсетях.

43-летняя жена Артеты не часто обсуждается в контексте карьеры мужа.

Многие уже и забыли, что Лорена в 17 лет выиграла конкурс «Мисс Испания», после чего не смогла претендовать на мировую корону из-за юного возраста.

Сейчас Лорена называет себя актрисой, телеведущей и тренером духовной жизни. У нее даже есть собственная коучинговая компании под названием Live Love Better.

Девушка участвовала в популярных испанских шоу Luna Negra и Lucia Quintana, после чего даже прорвалась в Голливуд, снявшись в «Полиция Майами» и «Хороший доктор».

А вот фото из вашего любимого 2008-го.

Пара вместе с 2002-го года.