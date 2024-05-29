Кайл Уокер назвал самых сложных соперников. И это не Мбаппе, Месси или Роналду

Крайнему защитнику «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру уже 34 года и за время своей блестящей карьеры он противостоял великим игрокам. Против него играли Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Несмотря на их умения и репутацию, когда Уокера во время подкаста BBC's You'll Never Beat Kyle Walker спросили о самых сложных соперниках, он не назвал ни одного из них.

«Для меня выделяются двое: Неймар и Эден Азар. Они были теми, кто делали то, что невозможно было предсказать. Они просто наслаждались собой, не так ли? Просто наслаждались собой».

Выбор Кайла сложно назвать шокирующим, учитывая стиль игры выбранных им игроков.

И Неймар, и Азар известны своим невероятным контролем мяча, дриблингом и способностью менять направление бега, что, по сути, является единственным способом превзойти Уокера.