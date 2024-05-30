«Гадящий жираф вид сзади»: фанаты отреагировали на новое лого «Сток Сити»🤔
Хотите увидеть новый герб «Сток Сити»? Вот он!
Похоже, ребрендинг прошел не так хорошо, как планировалось, некоторые футбольные фанаты называют новый символ клуба самым уродливым, который они когда-либо видели.
«Промышленность меняется, но ДНК остается», - написал клуб в социальной сети Х.
Сток-он-Трент — мировая столица керамики. Город на протяжении веков славился производством керамики. Пока неясно, будет ли это совершенно новый логотип клуба.
Однако очевидно, что изменения грядут, и некоторые увидели в них гадящего жирафа, а не крутой логотип.
💬«Это гадящий жираф, вид сзади».
💬«Что это за фигня?»
💬«Полное дерьмо👍»
💬«Черт возьми, можно перестать упрощать герб, чтобы его было дешевле печатать на футболке для продажи?».
💬«Яне в восторге».
💬«Похоже на то, что я нарисовал в тетрадке в пятом классе».