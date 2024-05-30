«Гадящий жираф вид сзади»: фанаты отреагировали на новое лого «Сток Сити»🤔

Хотите увидеть новый герб «Сток Сити»? Вот он!

Похоже, ребрендинг прошел не так хорошо, как планировалось, некоторые футбольные фанаты называют новый символ клуба самым уродливым, который они когда-либо видели.

«Промышленность меняется, но ДНК остается», - написал клуб в социальной сети Х.

Сток-он-Трент — мировая столица керамики. Город на протяжении веков славился производством керамики. Пока неясно, будет ли это совершенно новый логотип клуба.

Однако очевидно, что изменения грядут, и некоторые увидели в них гадящего жирафа, а не крутой логотип.

💬«Это гадящий жираф, вид сзади».

💬«Что это за фигня?»

💬«Полное дерьмо👍»

💬«Черт возьми, можно перестать упрощать герб, чтобы его было дешевле печатать на футболке для продажи?».

💬«Яне в восторге».

💬«Похоже на то, что я нарисовал в тетрадке в пятом классе».