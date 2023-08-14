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Майка Ричардс устроил шоу в перерыве матча «МЮ» и «Вулвз». Уступил в челлендже Реднаппу и повторил празднование Балотелли

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«Юнайтед» начал новый сезон АПЛ домашней победой над «Вулверхэмптоном». В первой половине встречи соперники отметились лишь несколькими «горчичниками». Зрители почти успели заскучать, но внезапно на «Олд Траффорд» появились два человека: один в форме «Ливерпуля», а другой в футболке «Ман Сити».

Это были Джейми Реднапп и Майка Ричардс. Экс-футболисты, а ныне телеведущие снимали отрывок для нового сезона шоу Sky Sports под названием A League of Their Own. Мужчины устроили челлендж – они решили проверить, кто лучше бьет пенальти. У каждого было по три попытки.

Соревновались экс-игроки на глазах у возмущенного «Олд Траффорд». Ричардса в футболке «Сити» болельщики встретили криками «Ты просто дерьмовый Гари Невилл», а Реднаппа в майке «Ливерпуля» сопровождал непрерывный свист.

У каждого было по три попытки. Джейми уверенно реализовал все три пенальти, а вот Майка не забил ни разу! Но он не сильно расстроился. Сорвав с себя футболку «горожан», Ричардс показал болельщикам майку с надписью «Почему всегда Микс?»

Разумеется, это была отсылка на культовое празднование Балотелли. В далеком 2011 году Марио, будучи игроком «Манчестер Сити», забил гол на «Олд Траффорд» и продемонстрировал фанатам футболку с надписью «Почему всегда я?» (Why always me?).

Поскольку Ричардс уступил Реднаппу в челлендже, экс-игроку «Сити» пришлось надеть футболку «Юнайтед». На глазах у переполненного стадиона «дьяволов»!

Страшно представить, что на это скажут Невилл и Кин, когда встретят Майку на съемках очередной программы.

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