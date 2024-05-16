«Манчестер Сити» намекнул, что звездный игрок останется в клубе, несмотря слухи, представив домашнюю форму 2024/25

Текущий сезон Премьер-лиги еще не завершен, но клубы уже представляют свои новые комплекты формы для следующего.

«Манчестер Сити» продемонстрировал домашнюю форму на сезон 2024/25. Звезды команды Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Джереми Доку и Джек Грилиш приняли участие в съемке промо-видео комплекта.

Ранее ходили слухи об уходе Грилиша из «Манчестер Сити», якобы футболистом интересовались «Челси» и «Тоттенхэм», но его появление в промо ролике перед будущим сезоном говорит о том, что он останется в «Сити».