📹На базу «Ман Сити» проник голубь. Птицу весело ловили всей командой 🕊

Птица не пострадала.

Четыре дня назад на базу «Манчестер Сити» залетел неожиданный гость. Когда игроки отправились в зал, на одном из тренажеров они увидели голубя.

На видео, которое разместил в тиктоке действующий чемпион АПЛ, видно, как защитник Кайл Уокер не очень хочет заходить в помещение, как будто боясь птицы. Когда к нему присоединился Матео Ковачич и молодой игрок «горожан» Оскар Бобб, англичанин осмелел и все-таки зашел внутрь.

При этом Уокер все равно держался чуть поодаль и давал команды в стиле «может, дадите птице хлеба». Ситуацию спас Джон Стоунз.

Сперва он включил на магнитофоне заглавную тему из американского сериала Dastardly and Muttley, в которой есть слова «остановите голубя», идеально подходящую под ситуацию. Затем где-то нашел полотенце, подобрался к птице и обездвижил ее. Радости Уокера не было предела.

Стоунз вместе с сотрудником базы вынес пойманного голубя на улицу и отпустил птицу домой. Теперь мы знаем о фобии Кайла Уокера − голуби. Станут ли использовать это оружие против него вингеры команд-соперниц?

В комментариях к выложенному видео пользователи увидели знак:

💭Ришарлисон тактику подслушивает.

💭Это намёк на то, что Ришарлисон перейдёт в «Ман Сити»?

💭Да что там делает Ришарлисон?

💭Подтверждено: Ришарлисон − новый игрок (базы) «Сити».