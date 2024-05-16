«Тренеришка» Эмери вывел уже 3-го середняка в Лигу чемпионов - английские болельщики раскрыли «секрет» испанского тренера

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«Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» (0:2). За тур до конца чемпионата «шпоры» на 5 очков отстали от бирмингемцев, занимающих 4-е место в таблице с 68 очками.

Таким образом, «Астон Вилла» гарантированно завершит сезон на 4-м месте, что позволит команде Унаи Эмери сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Отметим, что последний раз «Астон Вилла» принимала участие в турнире в сезоне-1982/83.

До «Виллы» Эмери работал в нескольких испанских клубах, «Арсенале» и даже «Спартаке», на радостях болельщики бирмингемцев даже вывели формулу успеха Унаи - в названии клуба обязательно должно быть сочетание VILLA.