Енот стал главной звездой прошедшего матча в МЛС📹

Енот, которого с тех пор ласково прозвали «Ракиньо», смело появился примерно на 21-й минуте в штрафной площади «Нью-Йорк Сити». Енота не смутила интенсивность игры «Нью-Йорка» с «Филадельфия Юнион», и он беспечно прогуливался по полю – к большому удовольствию зрителей.

161-секундное камео енота является неофициальным рекордом по продолжительности пребывания енота на поле МЛС. Пушистый нарушитель продемонстрировал впечатляющую ловкость, уклонившись от многочисленных сотрудников, вооруженных мусорными баками. В конце концов, енота в мусорном баке аккуратно увезли с поля, к большому облегчению игроков.