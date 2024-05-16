На матче с «Арсеналом» «Олд Траффорд» превратился в водопад. В следующем туре фанат «Ньюкасла» пришел подготовленным 😂

Забыл кислородный баллон.

В 37-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал на домашней арене «Олд Траффорд» «Арсенал» и уступил с минимальным счетом 0:1. Единственный гол забил Леандро Троссард.

Однако у многих болельщиков главным впечатлением от игры и стадиона стал водопад, который возник из-за того, что крыша «Олд Траффорд» решила показать, что нуждается в серьезном ремонте.

«МЮ» повезло, что два матча подряд команда играла дома. На этот раз в гости к «красным дьяволам» приехал «Ньюкасл» (3:2). Один из болельщиков «сорок» точно смотрел игру «Юнайтед» и «Арсенала», потому на игру пришел подготовленным.

В тот день в Манчестере снова шел дождь, потому маленький зонтик на голове, гидрокостюм и ласты были точно в тему.