Игроки пытались до последнего.

«Тоттенхэм» и «Лестер» должны были сыграть друг против друга на национальном стадионе «Раджамангала» в Бангкоке, но у погоды были другие планы. В последний момент матч отменился из-за затопления поля.

В столице Таиланда несколько дней шли проливные дожди, и это не могло не отразиться на открытой арене «Раджамангала». Газон был залит водой, поэтому матч отложили на 40 минут, в надежде, что сотрудники стадиона справятся с последствиями непогоды. В конце концов, стало понятно, что привести поле в адекватное состояние невозможно, и было принято решение об отмене матча.

Несмотря на затопление, игроки «Тоттенхэма» все же вышли на стадион и попытались провести разминку. Однако, как видно по кадрам ниже, в футбол на этом поле играть невозможно, разве что в водное поло.

Мяч просто не двигался по полю.

Все это время болельщики терпеливо ждали на трибунах под проливным дождем.

Когда было принято окончательное решение об отмене, команды, естественно, хотели хотя бы поблагодарить поклонников за то, что они пришли. Игроки обоих клубов вместе совершили круг почета по стадиону, чтобы отблагодарить болельщиков за их терпение.

Какое разочарование для болельщиков.