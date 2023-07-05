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Наследие Абрамовича: в академии «Челси» 10-летний футболист сделал, возможно, лучший финт года🔥🔥🔥

Роман Абрамович Роман Абрамович
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Настоящий кудесник.

Лондонский клуб за последние 10-15 лет стал одной из самых плодовитых футбольных школ Европы. Если взглянуть на европейские топ-лиги, легко наберется два состава сильных молодых игроков, прошедших через академию «Челси».

Если верить бывшему ассистенту Лэмпарда Эдди Ньютону (тоже выпускнику академии «Челси»), у Романа Абрамовича была мечта – выиграть ЛЧ и АПЛ с составом, в котором будет шесть воспитанников. В финале ЛЧ-2021 в основе вышли двое – Маунт и Джеймс, еще трое (Кристенсен, Гилмор, Хадсон-Одои) остались в запасе.

Что будут делать с академией новые владельцы пока непонятно, но будущих игроков для основы там продолжают успешно растить.

6 комментариев

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Kanonir152
Вы про радугу?) Неймар, кажется, радугу делать научился раньше чем нормально ходить начал.
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Vadim Medvedev
фигасе у них там в U10 стыки
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Саша Пышкин
Парень хорош, главное чтобы с такими стыками он травму не получил
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snowie
я так понимаю они играли против Ю10 Ювентуса судя по форме)
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garp
это легально вообще?
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filbratuha@yandex.ru
Наследие Абрамовича? это наследие украденной нефти у русских.
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