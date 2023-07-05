Настоящий кудесник.

Лондонский клуб за последние 10-15 лет стал одной из самых плодовитых футбольных школ Европы. Если взглянуть на европейские топ-лиги, легко наберется два состава сильных молодых игроков, прошедших через академию «Челси».

Если верить бывшему ассистенту Лэмпарда Эдди Ньютону (тоже выпускнику академии «Челси»), у Романа Абрамовича была мечта – выиграть ЛЧ и АПЛ с составом, в котором будет шесть воспитанников. В финале ЛЧ-2021 в основе вышли двое – Маунт и Джеймс, еще трое (Кристенсен, Гилмор, Хадсон-Одои) остались в запасе.

Что будут делать с академией новые владельцы пока непонятно, но будущих игроков для основы там продолжают успешно растить.