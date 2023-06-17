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🤜👊🤛 Фанаты решили узнать, как закончится следующий сезон, если «МЮ» усилится Килианом. Битва Холанд vs Мбаппе в Football Manager 2023!

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В последние дни появилось много разговоров о возможном трансфере Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что француз не будет продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает в следующем году. И теперь его сватают в «МЮ», который ожидает крупный финансовый прилив в связи с приходом новых владельцев из Катара.

Ни для кого не секрет, что если Килиан переедет в Англию, то в АПЛ грядет битва поколения «Холанд против Мбаппе». Вау.

Нетерпеливые фанаты уже узнали, чем закончится это противостояние. Как? Football Manager 2023.

Если сравнивать количество голов, то показатели футболистов не выглядят впечатляющими - и Мбаппе, и Холанд не набрали и 20. Француз отметился всего 15 мячами за сезон, а Холанду ворота покорились 17 раз.

Норвежец также отдал больше передач, чем француз - восемь против шести.

На сезон не смотрите

Если посмотреть на турнирную таблицу, то в ней мало, что изменилось: «Сити» снова чемпион, «Юнайтед» полностью провалился, закончив на шестом месте. Красные дьяволы отстали от горожан на 27 очков - не помог даже Мбаппе.

Хм, зато у Килиана выше средняя оценка за матч - 7,45 против 7,28 у Холанда...

2 комментария

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Rule1
Если учитывать что Холланд в АПЛ а Киллиан Лиге 1,достижения первого будут котироваться на много выше ☝🏼. Супер Черепашке надо переходить в конкурентный чемп
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