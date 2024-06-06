«Думал, что для меня найдется место». Саутгейт не включил Мэддисона в заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил Джеймсу Мэддисону о том, что он не попадет в окончательный состав команды для участия в Евро-2024. Хавбек уже покинул расположение сборной.

Звезда «Тоттенхэма» попал в расширенный список из тридцати трех фамилий, а в понедельник вечером вышел на замену во втором тайме товарищеского матча против Боснии и Герцеговины. По-видимому форма Мэддисона не впечатлила Саутгейта.

Узнав о том, что летом он не сможет помочь англичанам, Джеймс Мэддисон написал пост в социальных сетях.

«Опустошен − это не совсем то слово. Я хорошо тренировался и усердно работал всю неделю, но, если быть честным с самим собой, моя форма в «Тоттенхэме» после возвращения после травмы во второй половине сезона, вероятно, не соответствовала тому уровню, который я установил, и Гарет принял решение».

«Я все еще думал, что для меня найдется место в составе из 26 человек, так как я чувствую, что привношу что-то новое и был главной опорой во всей отборочной кампании к Евро-2024 в Германии, но тренер принял решение, и я должен уважать его».

«Я вернусь, я не сомневаюсь. Желаю ребятам удачи в Германии. Это невероятная команда и парни, которых я буквально называю своими лучшими друзьями. Я искренне надеюсь, что футбол вернется домой».