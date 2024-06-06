Стало известно сколько игроки сборной Англии заработают за каждый матч на Евро-2024

Каждый игрок сборной Англии получит вознаграждение за участие в чемпионате Европы. УЕФА выделяет каждой стране, включая Англию, по 7,92 миллиона фунтов только за то, что сборная пробилась на турнир в Германию.

Но вот что интересно: по ходу турнира эта сумма будет расти. Если Англия победит, то команда в общей сложности получит колоссальные 26 миллионов фунтов! Помимо этого, игроки по-прежнему будут получать стандартную зарплату за представление своей страны.

По данным Wales Online, игроки сборной Англии обычно зарабатывают около 2000 фунтов за игру. Однако с 2007 года они щедро жертвуют эти деньги Футбольному фонду Англии, который затем передает их на благотворительность.

Англия, как и другие страны, также может получить бонусы в зависимости от своих результатов, например, за выход из группового этапа – все зависит от футбольной ассоциации каждой страны.