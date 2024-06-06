«Сити» хочет засудить АПЛ: уже нанял 50 адвокатов, на стороне «горожан» половина клубов лиги 🔥

Будет жарко 😈

The Times сообщает, что «горожане» в результате слушаний с 10 по 21 июня постараются отменить правила о сделках с ассоциированными сторонами, которые считают незаконными, и добиться возмещения ущерба.

Правила, введенные в декабре 2021 года после продажи «Ньюкасла» саудовцам, призваны поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

«Манчестер Сити» подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства».

Вот как юристы «Сити» во главе с председателем правления Халдуном Аль Мубараком подавали соответствующий иск.

Вместе с тем сообщается, что половина клубов лиги предоставили информацию в поддержку Премьер-лиги, речь идет о письмах и свидетельских показаниях. Среди этих клубов называются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

Слушания по этому делу начнутся в ноябре этого года и будут длиться около 6 недель, пишет Daily Mail. Заседания будут проходить в закрытом режиме.