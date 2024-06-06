АПЛ обязала шесть клубов лиги продать часть игроков до 30 июня. «Челси» - в их числе

Шесть клубов Премьер-лиги будут вынуждены продать по несколько игроков до 30 июня, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей, сообщает Sky Sports.

«Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Лестер Сити» - шесть клубов, которые оказались в их числе. Этим команды вынуждены получить доход до конца июня, который, как сообщается, им удастся извлечь только за счет продаж футболистов.

В случае не соблюдения санкций, команды могут столкнуться с серьезными последствиями. Помимо денежного штрафа, последует снятие очков.

Кого продаст «Челси»?