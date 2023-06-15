Грилиш мощнейше отметил требл «Ман Сити», покорив своей непосредственностью поклонников футбола.

Но если вас удивил размах, с которым Джек отпраздновал успех своей команды, то вы просто не знаете его отца! Знакомьтесь, Кевин Грилиш, который старается не отставать от своего сына.

В беседе с изданием Mirror мужчина признался, что сам бурно провел ночь после победы «Сити» в ЛЧ:

«Мои сумки были собраны накануне вечером, потому что я знал, что после финала у меня будет мало времени, чтобы собраться и успеть на самолет домой. Ну, скажем так, я немного выпил, утром меня окружили журналисты, но я был уверен, что они не добьются от меня ни слова. В итоге я пробормотал что-то вроде «потрясающе», а затем умчался в закат. Говорят, что когда самолет летел в Англию, рядом с ним ударила молния. Все вроде испугались, но я отсыпался с похмелья и ничего не заметил».

По словам Кевина, в «Сити» царит семейная атмосфера:

«Да, это огромный футбольный клуб с кучей денег и игроками-суперзвездами, но там действительно прекрасные люди. Все семьи игроков очень хорошо ладят. Альф, старик Холанда, отличный парень, он такой приземленный. Когда мы вернулись в Манчестер из Стамбула, он подошел ко мне и сказал: «Попробуй вот эту сигару». Я затянулся и чуть не выкашлял свои кишки! Я не курил уже 28 лет».

Грилиш-старший рассказал, на какую сумму отдохнули «горожане» после победы в АПЛ:

«Буду справедлив к «Сити», они отлично подходят к организации всяких вечеринок и торжественных мероприятий. Несколько недель назад парни пошли в клуб Tunnel, чтобы отметить победу в Премьер-лиге. Так вот там они посидели на 47 тысяч фунтов. 47 тысяч фунтов за выпивку! Да я своими глазами видел этот чек. Опережу твой вопрос и скажу, что это счет не только Джека. Он в тот вечер ушел домой рановато».

Кевин, кстати, не видит ничего предосудительного в бурном праздновании своего сына:

«Этот парень даже капли не уронил, он просто блестящий актер! Послушайте, Джек – молодой парень, он прекрасно проводит время, воплощая в жизнь мечту, превосходящую его самую смелую фантазию. Он умеет хорошо проводить время. Я просто хотел бы не отставать от него!

У меня где-то есть видео с нашего отпуска, когда Джеку было где-то три года. Он сидел у меня на коленях и ел мороженное. Я спросил, кем он хочет стать, когда вырастет. Джек мне ответил: «Я стану футболистом, пап». С тех пор Джек помешался на футболе, он одержим им. Он нормальный ребенок, который так усердно трудился, чтобы добиться того, чего он достиг сегодня. У него были свои трудности, взлеты и падения, все это знают. Он наш Джек, мы не могли бы гордиться им больше, чем сейчас. Весь этот успех состоялся благодаря ему и всем, кто его поддерживал».

Что ж, теперь понятно, в кого пошел Джек. Скажем Кевину спасибо за такого яркого футболиста современности!