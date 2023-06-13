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Грилиш зажег на чемпионском параде «Сити». Назвал себя индейкой, а Бернарду – бездомным, получил от Холанда и выпил вообще все

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Человек умеет отдыхать.

За Джеком Грилишем давно закрепилась репутация главного тусовщика английского футбола, но при этом раньше у него не было такого грандиозного повода для праздника, как в последние двое суток.

В субботу вечером «Сити» одолел «Интер» в финале Лиги чемпионов и стал не только обладателем главного трофея европейского клубного футбола, но и, следовательно, исторического требла. Грилиш отметил этот невероятный триумф с размахом.

Первую ночь после победы футболисты провели в Стамбуле, развлекаясь до самого утра. Откуда мы это знаем? Есть видео, как в 5 утра Грилиш поет перед всей командой, при этом даже не сменив форму на другую одежду.

После Джек вместе с Холандом и другими игроками отправился на Ибицу на одну ночь. Компания остановилась в отеле, где сейчас отдыхает защитник «Юнайтед» Лисандро Мартинес. Потусовавшись до утра, они снова прыгнули на самолет и вернулись в Манчестер, чтобы успеть на чемпионский парад.

На основное празднование Джек прибыл в отличном настроении и готовый к новым свершениям.

И сразу же начал заправляться.

Когда игроки добрались до автобуса, накал не спадал.

Холанд немного подпортил Джеку праздник и прическу. Надеемся, что после этого дружба парней не закончится.

Джек зачем-то накричал на драгоценного «ушастика».

Внутри автобуса англичанин ловил на себе любопытные взгляды одноклубников.

Похоже, в командном автобусе было слишком душно. Полузащитник оригинально вышел из ситуации и придумал, как подышать свежим воздухом.

А еще Джек уговаривал Бернарду остаться в «Сити»: «Не уходи! Не уходи!»

Силва получил от одноклубника порцию фирменных комплиментов и песню:

«Честно, в этой команде есть человек, которого я просто обожаю. Он выглядит, как бездомный, его имя Бернарду Силва. Позвольте мне спеть для него одну песню».

Двигаясь к сцене, где пройдет финальная часть мероприятия, Грилиш успел переодеться. Выбор такого необычного лука – загадка. Может, Джек решил примерить на себя образ участника движения «желтых жилетов»?

Когда команда прибыла в финальную точку мероприятия, ситуация немного начала выходить из-под контроля. Грилиш взял микрофон и сказал именно то, что было у него на душе:

«Я индейка. И индейку нужно накормить».

К счастью, индейка осталась накормленной и довольной.

Интересно, сколько потребуется Джеку сна, чтобы восстановиться после двух настолько насыщенных дней? И он вообще в курсе, что Саутгейт ждет его в сборной? 😄

2 комментария

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MUSA17
Как говорил Джордж Бест. «Я ЗАВЯЗАЛ С ЖЕНЩИНАМИ И АЛКОГОЛЕМ. ЭТО БЫЛИ ХУДШИЕ 20 МИНУТ В МОЕЙ ЖИЗНИ»
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Madcomposer
В лучших традициях Кучерова
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