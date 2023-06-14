Такое вообще возможно?

Многие болельщики в соцсетях обратили внимание на то, как выглядел Эрлинг Холанд во время чемпионского парада «Сити» - норвежец напоминает профессионального бодибилдера.

Особенно впечатляющим внешний вид нападающего становится, если сравнить его с фото, сделанным в конце апреля - тогда «Сити» в решающем матче чемпионата разнес «Арсенал», а Эрлинг забивал с распущенными волосами.

А вот фото, сделанное после матча в раздевалке.

Это точно один и тот же человек?