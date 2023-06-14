Удивительная трансформация😱😱😱 Как Холанд за месяц превратился гору мышц?💪🏻💪🏻💪🏻
Такое вообще возможно?
Многие болельщики в соцсетях обратили внимание на то, как выглядел Эрлинг Холанд во время чемпионского парада «Сити» - норвежец напоминает профессионального бодибилдера.
Особенно впечатляющим внешний вид нападающего становится, если сравнить его с фото, сделанным в конце апреля - тогда «Сити» в решающем матче чемпионата разнес «Арсенал», а Эрлинг забивал с распущенными волосами.
А вот фото, сделанное после матча в раздевалке.
Это точно один и тот же человек?
Вообще выглядит очень сомнительно.