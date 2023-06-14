In English, please
Блог

Удивительная трансформация😱😱😱 Как Холанд за месяц превратился гору мышц?💪🏻💪🏻💪🏻

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Такое вообще возможно?

Многие болельщики в соцсетях обратили внимание на то, как выглядел Эрлинг Холанд во время чемпионского парада «Сити» - норвежец напоминает профессионального бодибилдера.

Особенно впечатляющим внешний вид нападающего становится, если сравнить его с фото, сделанным в конце апреля - тогда «Сити» в решающем матче чемпионата разнес «Арсенал», а Эрлинг забивал с распущенными волосами.

А вот фото, сделанное после матча в раздевалке.

Это точно один и тот же человек?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
первое фото или ракурс, свет как то по другому падает, или фотошоп.
Вообще выглядит очень сомнительно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedemdasseine
Ответ Stasinho7
первое фото или ракурс, свет как то по другому падает, или фотошоп. Вообще выглядит очень сомнительно.
Это фотошоп, где-то оригинальную фотку видел. Он там мышцы напрягает и выглядит крупнее, чем на первом фото в статье, но не настолько.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
фотошоп, есть же видео
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий