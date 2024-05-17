Гранды АПЛ готовятся к новому сезону и представляют обновленную форму

Текущий сезон еще не завершен, но клубы АПЛ уже во всю готовятся к предстоящему: большинство английских грандов представили комплекты формы на сезон 2024/25. А мы собрали лучшие из них.

«МЮ»

Домашняя, выездная и третья формы представлены с логотипом нового спонсора клуба, американской технологической компанией Snapdragon. Форму для «МЮ» разработал Adidas.

«Арсенал»

Впервые с 1990 года «Арсенал» с гордостью будет носить пушку на своей футболке – Adidas нанес изображение орудия на новую экипировку.

«Манчестер Сити»

Новую форму «Сити» создали в Puma, в промо ролике отдали дань уважения телефонному коду Манчестера 0161.

«Челси»

Потенциальная выездная форма «Челси» от Nike была названа болельщиками «синих» катастрофой. Классический логотип «Челси» выполнен в синем и красном цветах, с синей галочкой Nike, обведенной красным.

Некоторые фанаты в сети возмутились из-за сходства с формой сборной Англии.

«Тоттенхэм»

У болельщиков «Шпор» могут быть претензии к футболу своей команды, но мало кто будет жаловаться на их домашнюю форму.

Ришарлисон отметил день рождения в новой домашней футболке Nike.

«Ливерпуль»

Следующий сезон станет переходным для «красных» без Юргена Клоппа. Помимо тренера у команды изменится и спортивный партнер – «Ливерпуль» переходит от New Balance к Nike.

В новом дизайне есть намек на Рим 1984 года, когда «Ливерпуль» носил похожую футболку и выиграл Кубок европейских чемпионов у «Ромы» по пенальти.

«Ньюкасл»

Клуб пока еще не презентовал новую экипировку, но Footy Headlines и эксперты NUFC Gallowgate Shots имеют свои догадки. Они опубликовали комплекты с классическим черно-белым дизайном.

«Вест Хэм»

В 2023 году «Хаммерс» подписали контракт с производителем экипировки Umbro.

По данным Footy Headlines, одним из самых больших отличий в дизайне станет красно-белый логотип столетия Umbro.

«Лестер»

Домашняя форма традиционно выполнена в сине-белых тонах, однако на воротнике есть интересная золотая отделка.

Выездная форма команды, как предсказывает Footy Headlines, будет белой, с темно-синим значком спонсора и классическими полосами на плече. Дизайн третьего комплекта Adidas сделал довольно оригинально

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