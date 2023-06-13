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Все еще думаете, что у «Сити» нет болельщиков? В 1999 году «МЮ» отмечал свой требл намного скромнее

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Два фото с разницей в 24 года.

«Манчестер Сити» в этом сезоне впервые в истории сделать требл. Команда тренера Пепа Гвардиолы сегодня выиграла Лигу чемпионов. До этого были взяты АПЛ и Кубок Англии.

Последним английским клубом, делавшим требл, был «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. А теперь посмотрите, как это событие отмечали «дьяволы» в 1999 году, и каков масштаб празднования был у «Сити».

9 комментариев

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Гоша Адамов
Ой, ну давайте без этого, выдернули одну фотку и делают выводы.
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+22
0
+22
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Ivchev
Ответ Гоша Адамов
Ой, ну давайте без этого, выдернули одну фотку и делают выводы. https://imgresizer.eurosport.com/unsafe/2560x0/filters:format(jpeg)/origin-imgresizer.eurosport.com/2013/05/08/1004889-19216642-2560-1440.jpg
О молодец, спасибо!
+4
-1
+3
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Алёшка Беленок
А 50 лет назад,наверное просто в пивнухе команда собралась и отметила,и даже в прессе не писали наверное….это к тому,что времена меняются,ничего в этом необычного нету) так-то 24 года назад и МС был ничем,просто каким-то клубом,а с приходом денег у них резко все пошло в верх,что сказать молодцы 👏
+2
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Александр Калашников
объективно можем сравнивать только тогда, когда МЮ выиграет АПЛ хотя бы.
+2
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Hella black
Бабки правят миром ! Сити за какие-то 10-15 лет в СуперКлуб превратился
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Спартак Уокер
Думаю по миру болельщиков Юнайтед больше
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Вазген, друг Мхитаряна.
Сейчас их осталось совсем мало. Многие из них перешли в сторону Сити. Даже бывшие игроки мю уже отдают своих детей в академию Сити
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Артём Гаврилович
не позорьтесь такое выкладывать
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