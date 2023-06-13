9 комментариев

Два фото с разницей в 24 года.

«Манчестер Сити» в этом сезоне впервые в истории сделать требл. Команда тренера Пепа Гвардиолы сегодня выиграла Лигу чемпионов. До этого были взяты АПЛ и Кубок Англии.

Последним английским клубом, делавшим требл, был «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. А теперь посмотрите, как это событие отмечали «дьяволы» в 1999 году, и каков масштаб празднования был у «Сити».