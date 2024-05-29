«Тренер должен стоять за игроком». Клопп намекнул на то, что Тен Хаг и «МЮ» плохо обошлись с Санчо

Отличительной чертой тренерской работы Клоппа точно можно назвать выстраивание особых отношений с игроками. Когда немец прощался с «Ливерпулем», многие футболисты не могли сдержать слез.

Для Юргена очевидно, что тренер должен поддерживать игрока, столкнувшегося с трудностями. Этой мыслью Клопп поделился с болельщиками, собравшимися на прощальную встречу с немцем:

«Если весь мир потеряет доверие и веру в игрока, тогда тренер должен стоять за своим игроком. Я просто не смогу поверить в то, что футболист бесполезен, как, кстати, случалось в других клубах. Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправить его в аренду!»

Журналист Guardian, посетивший встречу Юргена с фанатами, отмечает, что слова немца можно рассматривать как рассуждение об обращении «Манчестер Юнайтед» с Санчо. Вероятно, Клопп действительно говорил о ситуации с Джейдоном, уж слишком совпадают детали.

На старте сезона в стане «красных дьяволов» вспыхнул конфликт между Тен Хагом и англичанином. Голландец намекнул на то, что игрок недостаточно выкладывается на тренировках. Футболист слова менеджера назвал ложью.

Сперва «МЮ» отстранил Санчо от тренировок, а в зимнее трансферное окно футболиста арендовала дортмундская «Боруссия», с которой англичанин сыграет в финале Лиги чемпионов. За Джейдона, кстати, «дьяволы» заплатили чуть больше 80 млн фунтов.

Что думаете о словах Клоппа?