😤 «Они понимают, что каждый день важен». Саутгейт - о травмах Магуайра и Шоу

Защитники «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и Люк Шоу продолжают восстановление в составе сборной Англии, подтвердил Гарет Саутгейт.

Оба игрока столкнулись с травмами в конце клубного сезона, тогда как Евро-2024 начнется уже через две недели. Магуайр пропустил последние четыре игры «Юнайтед», в то время как Шоу недоступен с середины февраля.

Оба игрока получили мышечные повреждения.

Саутгейт заявил: «Люк Шоу и Харри Магуайр получили травмы в конце сезона с «Манчестер Юнайтед».

Им нужно немного больше поработать с нашей медицинской командой. Но я думаю, что они оба сумеет быть в форме к старту турнира. Они понимают, что каждый день важен».