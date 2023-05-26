25 комментариев

«Сити» уже в третий раз подряд стал чемпионом Англии.

Команда тренера Пепа Гвардиолы завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

До этого единственной командой, побеждавшей в АПЛ трижды подряд, был «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).

В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).

Еще никто в истории не становился чемпионом АПЛ четыре раза подряд.

Что касается трат «Сити», на которые чаще всего обращают внимание как раз болельщики «МЮ», то тут стоит выделить один важный факт.