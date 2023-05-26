25 комментариев

«Манчестер Сити» называют «денежным мешком», но если сравнить успехи клуба с соседями из «Юнайтед», то картина меняется😱
«Сити» уже в третий раз подряд стал чемпионом Англии.
Команда тренера Пепа Гвардиолы завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.
До этого единственной командой, побеждавшей в АПЛ трижды подряд, был «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).
В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).
Еще никто в истории не становился чемпионом АПЛ четыре раза подряд.
Что касается трат «Сити», на которые чаще всего обращают внимание как раз болельщики «МЮ», то тут стоит выделить один важный факт.
Но надо признать, что эти клубы (Сити и ПСЖ) уже потихоньку начинают выстраивать грамотную финансовую модель управления.
Но это говорит об отсутствии системы управления клубом, особенно его спортивной частью.
Поэтому, нет другого варианта кроме как Glazers out!
Хоть кто вместо них,хуже не будет
Кажется, это из разрядка "подъездных бабушек", если девушка на машине, то н@с_с_л@. Если мужик на бентли, то это либо батя подарил, либо наворовал ))))
Вам не пофиг на это?
а что сделал автор, это называется манипуляция фактами .