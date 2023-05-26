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«Манчестер Сити» называют «денежным мешком», но если сравнить успехи клуба с соседями из «Юнайтед», то картина меняется😱

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«Сити» уже в третий раз подряд стал чемпионом Англии.

Команда тренера Пепа Гвардиолы завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

До этого единственной командой, побеждавшей в АПЛ трижды подряд, был «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).

В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).

Еще никто в истории не становился чемпионом АПЛ четыре раза подряд.

Что касается трат «Сити», на которые чаще всего обращают внимание как раз болельщики «МЮ», то тут стоит выделить один важный факт.

25 комментариев

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Алан Кайтуков
Что за тупое сравнение?)) Сити тратился под одного тренера, а мю при каждом тренере покупал новый пучок игроков
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da_silva
Ну как бы изначально по умолчанию в словосочетание «денежный мешок» вкладывалось понятие такого клуба, в который извне вливали деньги в таком количестве, которые клуб сам заработать не мог. Собственно, именно поэтому так называли в свое время Челси, а сейчас Сити и ПСЖ. Юнайтед все таки довольно продолжительное время был самым финансово успешным клубом мира, и даже сейчас находится в пуле топов по этому показателю.
Но надо признать, что эти клубы (Сити и ПСЖ) уже потихоньку начинают выстраивать грамотную финансовую модель управления.
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Steppenwolf
Всё будет хорошо, когда избавимся от Глэйзеров, любой вариант, катарцы или Рэтклифф приведёт к прогрессу.
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Steppenwolf
Да, да...Интересно, что бы мы увидели , если бы опубликовали чёрную бухгалтерию ?
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Musashi Miyamoto
Ответ Алан Кайтуков
Что за тупое сравнение?)) Сити тратился под одного тренера, а мю при каждом тренере покупал новый пучок игроков
МЮ от этого теперь перестает быть денежным мешком ?))
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Ivchev
Ответ Алан Кайтуков
Что за тупое сравнение?)) Сити тратился под одного тренера, а мю при каждом тренере покупал новый пучок игроков
Именно.
Но это говорит об отсутствии системы управления клубом, особенно его спортивной частью.
Поэтому, нет другого варианта кроме как Glazers out!
Хоть кто вместо них,хуже не будет
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Артур Мкртычян
Ответ ranelgee
Как поменяется картина, когда посчитают деньги, которые клубы зарабатывают сами?
думаешь сити сам не зарабатывает? учитывая их огромные успехи. они и по заработку одни из лидеров.
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Артур Мкртычян
Ответ Bahtiyor Yuldashev
Откуда взяли такой дурной сравнению,мю который купил играков и продал,
сити продает больше. здесь как раз баланс вместе с продажами
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Артур Мкртычян
Ответ Olafsson
МЮ тратит свои заработанные деньги. В этот клуб вливаний от владельцев минимум. Чего нельзя сказать о наших шумных соседях. Поэтому мешок мешку рознь!
это ерунда. как будто Сити не один из лидеров по заработку. там вливания ещё лет пять назад закончились. если не больше. клуб очень успешен.
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Артур Мкртычян
Ответ oleshkyn
как же хитро автор старается доказать что сити не мешок ) но есть одно но,арабы сити купили в 2008 то есть если сравнивать эти клубы на предмет траты трофеи то с это нужно с 2008 . а что сделал автор, это называется манипуляция фактами .
даже если брать с 2008, баланс сити, мю и Челси рядом
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Артур Мкртычян
Ответ da_silva
Ну как бы изначально по умолчанию в словосочетание «денежный мешок» вкладывалось понятие такого клуба, в который извне вливали деньги в таком количестве, которые клуб сам заработать не мог. Собственно, именно поэтому так называли в свое время Челси, а сейчас Сити и ПСЖ. Юнайтед все таки довольно продолжительное время был самым финансово успешным клубом мира, и даже сейчас находится в пуле топов по этому показателю. Но надо признать, что эти клубы (Сити и ПСЖ) уже потихоньку начинают выстраивать грамотную финансовую модель управления.
у псж нет никакой грамотной системы. у них зарплатный фонд один равен тому что клуб зарабатывает. у сити да, все нормально.
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Артур Мкртычян
Ответ Grime Font
У «Сити» уже 10 арабских спонсоров – почти все связаны с родственниками боссов. Похоже, троллят АПЛ. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/3017302.html Как скажешь.
насколько я помню, если сделка соответствует цене бренда, то никто не запрещает. Ауди и Адидас владеют Баварией, там тоже одни и те же люди владеют. и ничего. тоже спосируют Баварию. так что эта статья написанная пользователем, а стало быть высосаная из пальца, ничего не доказывает.
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morozilnik
Ответ Olafsson
МЮ тратит свои заработанные деньги. В этот клуб вливаний от владельцев минимум. Чего нельзя сказать о наших шумных соседях. Поэтому мешок мешку рознь!
В чем разница, для меня - фаната футбола, чьи деньги они тратят?
Кажется, это из разрядка "подъездных бабушек", если девушка на машине, то н@с_с_л@. Если мужик на бентли, то это либо батя подарил, либо наворовал ))))
Вам не пофиг на это?
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Александр Калашников
Ответ Артур Мкртычян
думаешь сити сам не зарабатывает? учитывая их огромные успехи. они и по заработку одни из лидеров.
Зарабатывает. Но чтоб выйти на такой уровен вливали туда тонны денег ХОЗЯИНА. Создали, надули искусственно А МЮ никто не вложил. В клубе все сами без спонсора, ещё и с клещами добились таких высот. А теперь глоры их сравнивают и называют мешком.
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Алан Кайтуков
Ответ Ivchev
Именно. Но это говорит об отсутствии системы управления клубом, особенно его спортивной частью. Поэтому, нет другого варианта кроме как Glazers out! Хоть кто вместо них,хуже не будет
Именно так ... Проблема в руководстве .. нет системы
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Алан Кайтуков
Ответ Musashi Miyamoto
МЮ от этого теперь перестает быть денежным мешком ?))
Ну так если взять любая топ команда денежный мешок.. логика есть
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oleshkyn
как же хитро автор старается доказать что сити не мешок ) но есть одно но,арабы сити купили в 2008 то есть если сравнивать эти клубы на предмет траты трофеи то с это нужно с 2008 .
а что сделал автор, это называется манипуляция фактами .
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