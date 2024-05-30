🔞 «Напишите мне». Модель OnlyFans пообещала «горячие» фото игрокам «Виллы» за успешный сезон - четверо откликнулись 😩
Модель OnlyFans Алексия Грейс, известная как «Самый сексуальный фанат «Астон Виллы», в начале сезона пообещала мотивировать игроков Унаи Эмери на успех.
«Я обещаю показать вам лучшие виды Бирмингема», - оставила девушка неоднозначное послание клубу.
И пусть «Астон Вилла» не выиграла АПЛ, но четвертое место, вероятно, можно считать за тот самый успех.
Алексия поздравила команду:
«Наши парни показали невероятный результат, учитывая все травмы. Да, мы не первые, но я приглашаю игроков «Виллы» написать мне - я пришлю им обнаженные фотографии. Я люблю вас, Эмери и ребята».
После такого горячего заявления девушка призналась, что несколько футболистов откликнулись на предложение: «На самом деле, я получила сообщения от четырех футболистов. Это останется между нами, и, конечно, я не буду раскрывать их имена».