📹Болельщика «Арсенала» обвинили в нападении на Роя Кина. Впервые опубликовали видео сентябрьского инцидента и показания легенды «МЮ»

В среду легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предстал перед судом, чтобы дать показания по поводу инцидента, который произошел в сентябре 2023 года. Тогда его якобы ударил головой болельщик «Арсенала» во время игры против «МЮ».

Все произошло 3 сентября, когда Рой Кин в составе экспертов Sky Sports освещал матч «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» (3:1) на «Эмирейтс». После стычки полиция задержала фаната «канониров» Скотта Лоу, которого обвинили в нападении на ирландца.

43-летний уроженец Эссекса не признал себя виновным по обвинению в обычном нападении. Лоу сидел неподалеку от студии Sky Sports и сделал «непристойный жест» в сторону Кина и его коллеги Майки Ричардса, сообщили в магистратском суде Хайбери Корнер.

Предполагаемое происшествие случилось после того, как Кин отпраздновал победный, по его мнению, гол Алехандро Гарначо, который отменили из-за офсайда. «Арсенал» забрал три очка, забив два поздних гола.

Сегодня появились записи с камер наблюдения, на которых видно, как Кин вступает в потасовку с Лоу. Майка Ричардс пытается разрядить обстановку и схватить Лоу, который затем скрылся с места преступления, но был арестован на следующий день.

Рой Кин пропустил два последних гола игры из-за этой стычки. Он утверждает, что получил «сильный удар головой», который застал его врасплох.

Вот что он заявил на суде: «Было много шума и криков, как и полагается на футбольном матче. Я просто шел, и не успел опомниться, как меня ударили. Я почувствовал удар и упал назад. Я совершенно не ожидал этого. Единственное, как я могу это описать, − это то, что я был в шоке. Я не ожидал, что это произойдет, да еще на моем рабочем месте».

Также легенда утверждает, что в результате стычки у него появились синяки на руках и груди. Тем временем защита Лоу заявила, что Кин был «единственным человеком, применившим незаконное насилие», и допросила его о громких инцидентах за время его карьеры.

Судебный процесс продолжается, и ожидается, что свидетельские показания также должен дать Майка Ричардс.