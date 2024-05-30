Уилшер стал послом Британского фонда сердца. Его дочь перенесла серьезное заболевание и операцию

Не был уверен, что она выживет.

Экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер, на счету которого более 190 матчей за «канониров», прошлым летом завершил карьеру.

В июне 2017 года англичанин женился на Андриани Майкл, а год спустя у пары родилась дочь Сиена. Однако жизнь Уилшера и его семьи перевернулась с ног на голову, когда Сиена начала страдать от ряда повторяющихся проблем со здоровьем.

Сегодня британское издание The Mirror опубликовало интервью с Джеком Уилшером, в котором он откровенно рассказал, через какой ад пришлось пройти его семье.

«Мы никогда не думали, что все окажется настолько серьезным. Однажды мы заметили, что после физических упражнений у Сиены всегда начинался приступ кашля. Нам сказали, что это может быть астма, вызываемая физическими нагрузками, а кроме обычной простуды и инфекции, других признаков не было».

«Я был на работе и готовился к выезду с командой, когда мне позвонила Андриани и сообщила, что у нашей дочери серьезное заболевание сердца и ей потребуется операция. Помню, как мысли о том, что же нам делать дальше, просто сломали меня».

«Я позвонила Джеку и разрыдалась − я упала на пол, так как не могла поверить в новость, − добавила жена Уилшера. − Я была в шоке».

«Наша жизнь перевернулась с ног на голову. В голове проносились мысли о худшем сценарии − первое, что пришло мне в голову, это то, что мы можем ее потерять», − сказал экс-футболист.

На вопрос о том, боялся ли он худшего, Уилшер ответил просто: «Да, 100 процентов».

Теперь Джек Уилшер и его жена Адриани стали послами Британского фонда сердца и поддерживают детей и взрослых с сердечными заболеваниями.

«Мы поддерживаем Британский фонд сердца, потому что если бы не спасительные исследования, которые помогают детским сердцам биться, мы могли бы не видеть сегодня Сиену здесь с нами».