Главный матч сезона в АПЛ уже сегодня вечером: мультфильм, посвященный встрече «Манчестер Сити» и «Арсенала», завирусился в сети🔥🔥🔥
Пеп Гвардиола против своего ученика.
«Арсенал» весь сезон лидировал в АПЛ, но уже трижды сыграл вничью в последних матчах.
Накануне лондонский клуб поделил очки с «Саутгемптоном (3:3). До этого были ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (2:2).
Отрыв «Арсенала» в АПЛ – 5 очков. Но у «Манчестер Сити», который идет вторым, есть два матча в запасе.
Сегодня клубы встретятся на «Этихаде» в рамках Премьер-лиги.
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