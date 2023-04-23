Пеп Гвардиола против своего ученика.

«Арсенал» весь сезон лидировал в АПЛ, но уже трижды сыграл вничью в последних матчах.

Накануне лондонский клуб поделил очки с «Саутгемптоном (3:3). До этого были ничьи с «Вест Хэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (2:2).

Отрыв «Арсенала» в АПЛ – 5 очков. Но у «Манчестер Сити», который идет вторым, есть два матча в запасе.

Сегодня клубы встретятся на «Этихаде» в рамках Премьер-лиги.