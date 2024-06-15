Кин не считает Португалию фаворитом Евро-2024. Легенда «МЮ» видит слабое место в сборной

Букмекерские конторы, искусственный интеллект и эксперт считают, что фаворит Евро-2024 − сборная Англии. Далее называют Францию, Германию и Португалию.

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал своего фаворита турнира, а также раскритиковал одного игрока, который, по его мнению, «попадет впросак».

«Мне не нравится Португалия. У них, безусловно, блестящие, талантливые атакующие игроки. Он, опять же, я возвращаюсь к обороне, поэтому для меня впереди них Франция, Англия и Германия».

Кроме этого ирландец отметил, что слабым местом португальской сборной он видит центрального защитника Пепе.

«Он все еще играет, и это справедливо по отношению к нему, это потрясающий игрок и потрясающая карьера, но я думаю, что его подловят на ошибке».

Евро-2024 станет для защитника девятым крупным турниром в составе сборной Португалии. Как только он сыграет свой первый матч, он станет самым возрастным игроком, когда-либо принимавшим участие в чемпионатах Европы.