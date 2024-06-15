🎥 Рой Кин не боится ничего, кроме селфи. Ирландец забавно прятался от фанатов в берлинском ТЦ

В Германии стартовал чемпионат Европы. Экс-игроки тоже съезжаются на турнир: кто-то в статусе официальных лиц, кто-то в качестве простых болельщиков, а кто-то в роли телеэкспертов.

Рой Кин, находящийся в Берлине, уже успел в эфире ITV разнести Энди Робертсона за интервью игрока «Ливерпуля» после того, как Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1. Легенде «МЮ» не понравилось, что Роббо и его команда не показали характер: «Ради бога, когда ты играешь в футбол на таком уровне, ты должен бить соперника!»

В свободное от работы время ирландец изучает столицу Германии. Рой в компании Иана Райта заглянул в берлинский торговый центр, где экс-игроков вычислили фанаты. Болельщики хотели сделать селфи с легендами английского футбола, но не успели они и глазом моргнуть, как Кин исчез.

Пока Рой прятался за углом, Иан отдувался за двоих!

Суровый ирландец крайне скептично относится ко всему современному. Рой критиковал нынешних футболистов за их любовь к селфи:

«После матча игроки должны готовиться к следующей встрече, а они бегут делать селфи! Современных футболистов больше интересуют фотографии и накачанный пресс».

Кин верен своим принципам и в соцсетях не активничает. Ирландец завел профиль в инстаграм, но быстро забросил его. А жаль! Рой радовал фанатов исключительными публикациями: «Прямо как его дед, постоянно улыбается».

К счастью, спустя почти два года Кин вернулся в соцсети, чтобы поделиться фотографией с Сульшером, подобрав прекрасное описание.

Недавно Рой вновь вышел на связь с фанатами, чтобы сообщить грустную новость – умер пес ирландца: «Спасибо, Джет, за то, что был таким прекрасным и верным нашей семье. Мы будем скучать».

Пожалуй, за это мы и любим Кина.