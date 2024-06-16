😱 «Мы абсолютно впустую используем Кивера». Фанаты «Арсенала» впечатлены игрой Кивера против Нидерландов

Якуб Кивер вышел в стартовом составе сборной Польше на матч с Нидерландами в первой игре Евро-2024.

Игрок «Арсенала» провёл великолепный матч, действуя на позиции левого центрального защитника - в Лондоне Якуб играет на фланге. При этом, Кивер изначально начинал как центральный защитник.

Якуб выиграл семь единоборств, сделал три отбора и два перехвата, чем серьёзно осложнил жизнь голландских нападающих. Кивер также неплохо показал себя в атаке, сделав четыре паса в финальную треть и создав один голевой момент.

Фанаты «канониров» впечатлены выступлением Кивера.

💭 «Мы абсолютно впустую используем Кивера. Его диагонали и контроль мяча намного лучше, когда он действует ближе к центру. Он хорош слева, но ещё лучше в позиции левого центрального защитника».

💭 «Он мог бы вернуться в лучшую команду Серии А и отлично там преуспеть».

💭 «Как он хорош».

💭 «Микель Артета, мотай на ус!»