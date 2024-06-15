Бентанкур неудачно пошутил про Сона и корейцев – даже маленькая дочь пыталась его остановить
Интервьюер спросил Родриго Бентанкура о комплекте одежды Сон Хын Мина, и Бентанкур ответил: «Возможно, от его двоюродного брата», поскольку «они все выглядят одинаково».
Возможно, из-за перевода возникло некоторое недопонимание, но, по мнению фанатов в комментариях, Бентанкур действительно сказал именно это. Это действительно выглядело как шутка, однако большинству болельщиков она совсем не понравилась.
💭: «Большой фу».
💭: «Заткнись, папаша, даже его собственный ребенок знает лучше».
💭: «Ох».
💭: «Не могу представить, чтобы это хорошо для него закончилось».
💭: «Сонни, самый милый футболист, известный человечеству... Какое дерьмо – говорить такие вещи».
💭: «Комментарии под его постами превратится в помойку, когда корейцы проснутся завтра, и он заслужит это».