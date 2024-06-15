«Он нес полнейшую чушь!» Рой Кин разнес Энди Робертсона за интервью после поражения Шотландии от Германии

В Германии стартовал чемпионат Европы. Хозяева турнира в матче открытия разгромили Шотландию со счетом 5:1. Шотландцы с 44-й минуты играли в меньшинстве, единственный гол в ворота Ману Нойера забил Тони Рюдигер.

После игры капитан Шотландии, Энди Робертсон, высказался о результате:

«В первом тайме мы все сделали неправильно. Не показали себя, были недостаточно хороши. Сегодня многое пошло не так. До вторника [матча с Швейцарией] осталось совсем немного времени. Если на следующую игру мы выйдем с опущенными руками, не думаю, что сможем сказать, что сыграли на своем максимуме, а мы должны это сделать».

Постматчевое интервью Робертсона очень не понравилось Рою Кину. Легенда «МЮ» раскритиковал игрока «Ливерпуля» за отсутствие характера:

«Энди Робертсон после игры сказал, что у них был план на матч – это хорошо, когда есть план – он сказал, что они были недостаточно агрессивны, но в футболе нужно быть агрессивным! Ты играешь против соперника, который намного сильнее тебя, поэтому быть агрессивным – это часть профессии футболиста.

Мне нравится наблюдать за техничными игроками, за талантом, который мы увидели у немецких футболистов сегодня вечером, но ради бога, когда ты играешь в футбол на таком уровне, ты должен бить соперника!

Бить как следует, агрессивно и правильным образом. Если в матче против такого соперника вы отступаете назад, как сегодня это сделала Шотландия, то бесполезно потом говорить: «У нас был план на матч». Это чушь собачья!

Эндрю Робертсон нес полнейшую чушь. Перед игрой вы знали, что поставлено на карту, поэтому не стоит после матча говорить: «Мы перегруппируемся и будем злиться завтра» – вы должны злиться постоянно, уже очень долго. Перед матчей мы говорили о том, что [шотландцы] творят историю. Что ж, они и правда творят историю, ужасно играя и разочаровывая тренера с болельщиками».

Рой не первый раз критикует Роббо. В апреле 2023 года Кин назвал Эндрю «большим ребенком» после стычки игрока «Ливерпуля» с лайнсменом .

Впереди у Шотландии еще два матча группового этапа Евро. 19 июня подопечные Стива Кларка сразятся с Швейцарией, а 23 июня – с Венгрией.

Интересно, а про «бить соперника» Рой говорил фигурально?