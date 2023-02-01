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«Один день из жизни Дарвина Нуньеса»: болельщик «МЮ» снял шутливое видео о нападающем заклятых соперников

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Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Футбол Футбол

Смешно всем, кроме болельщиков «Ливерпуля».

В текущем сезоне АПЛ 23-летний футболист «красных» провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Многие болельщики и эксперты отмечает слабую реализацию моментов уругвайца, именно этот факт и стал основой для ролика.

6 комментариев

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Алексей Толстюк
Ответ KIK90
Я уверен что Нуньес начнет забивать все чаще и чаще. А на счёт его игры вопросов нет. Скоро вы все заполкните и будете хвалить его как лицемеры
Та это же просто юмор, я своему кенту постоянно видео такие кидаю, так как он за лфк и он мне в свою очередь про мю. Это часть этого всего
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Nick Powell
Помню , когда Ливерпуль купил Фирмино и он не сразу заиграл было много приколов, что развели Ливерпуль. Думаю Нуньес будет намного лучше в следующем сезоне, если Клопп останется тренером и будет уже не до приколов)
+1
0
+1
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KIK90
Я уверен что Нуньес начнет забивать все чаще и чаще. А на счёт его игры вопросов нет. Скоро вы все заполкните и будете хвалить его как лицемеры
+2
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+2
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kostylb
только вот рофлы про нуньеса это реализация, а рофлы над санчо и антони из-за их невзрачной игры
+3
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+3
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Sergey Kuznetsov
Ответ Григорий Шишин
Чувак - красава), тонко под####ул))) Ну понимаю, что для болельщиков Ливера это не столь уморительно...
да нет, так же забавно)
с самоиронией жить легче)
у нас не так горит от подобного, в отличие от болельщиков мю
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Григорий Шишин
Чувак - красава), тонко под####ул)))
Ну понимаю, что для болельщиков Ливера это не столь уморительно...
+2
-1
+1
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