«Один день из жизни Дарвина Нуньеса»: болельщик «МЮ» снял шутливое видео о нападающем заклятых соперников
Смешно всем, кроме болельщиков «Ливерпуля».
В текущем сезоне АПЛ 23-летний футболист «красных» провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Многие болельщики и эксперты отмечает слабую реализацию моментов уругвайца, именно этот факт и стал основой для ролика.
с самоиронией жить легче)
у нас не так горит от подобного, в отличие от болельщиков мю
Ну понимаю, что для болельщиков Ливера это не столь уморительно...