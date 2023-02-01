«Один день из жизни Дарвина Нуньеса»: болельщик «МЮ» снял шутливое видео о нападающем заклятых соперников

Смешно всем, кроме болельщиков «Ливерпуля».

В текущем сезоне АПЛ 23-летний футболист «красных» провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Многие болельщики и эксперты отмечает слабую реализацию моментов уругвайца, именно этот факт и стал основой для ролика.