📹Фанат «Арсенала» растрогал Пола Мерсона. Он пришел на матч в клубной ретро-футболке

Легенда «Арсенала« Пол Мерсон присутствовал на лондонском дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в качестве комментатора Sky Sports.

Влияние хавбека на игру «канониров» в 90-е годы всегда будет восхищать болельщиков клуба. Один из них решил отдать дань уважения 56-летнему Мерсону и надел на матч с «Тоттенхэмом» майку с «десяткой» на спине и фамилией «Мерсон».

Этот момент попал на камеру телеканала Sky, а Мерсон был ошеломлен таким жестом.

«Они помнят меня, − сказал он, сидя рядом с Роем Кином и Майклом Доусоном. − Не могу поверить. Да...»

Ведущий Sky Sports Дэвид Джонс прокомментировал это: «Тебя сейчас переполняют чувства, не так ли, Пол?»

Как известно, несмотря на то, что Пол Мерсон − воспитанник «Арсенала» и провел более чем 300 матчей за команду, он не болеет за нее. В 2006 году в интервью FourFourTwo легенда «канониров» рассказал о том, что он фанат «Челси» и назвал кумиром Рэя Уилкинса.

«Когда я был юн, то болел за «Челси». В те времена главным человеком на «Стэмфорд Бридж» считался Бутч (прозвище Рэя Уилкинса). Когда мне было 18 лет, меня хотел «Андерлехт», а одно время − «Рейнджерс», но я ни о чем не жалею», − сказал он.

«Возможно, «Милан» был бы неплохим вариантом. Но я говорю только по-английски, а тут еще и языковая проблема − было бы тяжело, а жизнь слишком коротка. Да и семье тяжело, если ты уезжаешь за границу».

Он добавил: «Хотя я болел за «Челси» и у меня был шанс перейти туда, я перешел в «Арсенал». В те времена «Челси» был дерьмом».